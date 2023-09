Policia de Alabama atacó a un director de orquesta con una pistola eléctrica

La policía de Birmingham, Alabama, disparó con una pistola eléctrica a un director de orquesta afroamericano, Johnny Mims, durante un partido de fútbol americano del instituto el sábado por la noche.

El video del incidente, que se ha vuelto viral, muestra a Mims hablando con un oficial de policía cuando otro oficial se acerca y le ordena que se ponga las manos detrás de la cabeza. Mims se niega y el oficial lo empuja hacia atrás. En ese momento, un tercer oficial usa una pistola eléctrica para inmovilizar a Mims.

Mims, director de la banda de música del instituto de Woodlawn, fue acusado de conducta desordenada, acoso y resistencia a la autoridad. Fue puesto en libertad bajo fianza el domingo.

El incidente ha provocado indignación en la comunidad de Birmingham, que lo ve como un ejemplo de brutalidad policial contra los afroamericanos.

"Este es un caso claro de uso excesivo de la fuerza", dijo la abogada de Mims, Gloria Allred. "Johnny Mims no era una amenaza para los oficiales. No tenía un arma y no se resistía al arresto".

#SueñoAmericano | Un hombre recibió un impacto de #TASER, por parte de la policía de Birmingham, #Alabama, #USA, luego de negarse a que sus jóvenes músicos dejen de tocar una canción en un partido de fútbol americano; ¿país de libertad y diálogo? pic.twitter.com/RVPBsSvZ0N — El Incorrecto (@elincorrectosoy) September 20, 2023

El Departamento de Policía de Birmingham ha abierto una investigación sobre el incidente.

"Estamos comprometidos a garantizar que todos los ciudadanos sean tratados de manera justa y equitativa", dijo el jefe de policía de Birmingham, Patrick Smith. "Estamos tomando este incidente muy en serio y haremos todo lo posible para determinar lo que sucedió".

El incidente se produce en un momento en que los Estados Unidos se encuentran en medio de un debate sobre la brutalidad policial contra los afroamericanos. En los últimos años, se han producido varios casos de alto perfil en los que la policía ha utilizado la fuerza letal contra los afroamericanos, lo que ha provocado protestas y manifestaciones en todo el país.

