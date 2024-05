Peso Pluma revela canciones de su nuevo disco 'Éxodo'

El cantante Peso Pluma acaba de mostrar la portada y las canciones que estarán en su próximo álbum llamado "Éxodo". El disco saldrá a la venta el 20 de junio y estará dividido en dos partes. En el primer disco habrá 16 canciones de corridos tumbados, mientras que en el segundo disco habrá ocho canciones de su lado urbano experimental.

El interprete de "Luna" colabora con colegas de la música mexicana en la primera parte, incluyendo a artistas como Luis R. Conriquez, Oscar Maydon y Natanael Cano. En la segunda parte, la Doble P trae a artistas renombrados del reggaetón y el rap como Rich the Kid y Cardi B, con la canción "Pa' no pensar" con Quavo como sencillo principal del álbum.

Peso Pluma Éxodo Tracklist

Disco 1

“La Durango” Feat. Eslabón Armado and Junior H

2. “Me Activo” Feat. Jasiel Nuñez

3. “La Patrulla” Feat. Neton Vega

4. “La People II” Feat. Tito Double P and Joel de la P

5. “Sr. “Smith” Feat. Luis R Conriquez

6. “Rompe la Dompe” Feat. Junior H and Oscar Maydon

7. “Mami” Feat. Chino Pacas

8. “Belanova” Feat. Tito Double P

9. “Bruce Wayne”

10. “Hollywood” Feat. Estevan Plazola

11. “Reloj” Feat. Ivan Cornejo

12. “Ice”

13. “Solicitado”

14. “Santal 33” Feat. Oscar Maydo

15. “Vino Tinto” Feat. Natanael Cano and Gabito Ballesteros

16. “14-14”

Disco 2

1. “Gimme a Second” Feat. Rich The Kid

2. “Put Em in the Fridge” Feat. Cardi B

3. “Pa No Pensar” Feat. Quavo

4. “Peso Completo” Feat. Arcángel

5. “Bellakeo” Feat. Anitta

6. “Mala” Feat. Ryan Castro

7. “Tommy & Pamela” Feat. Kenia Os

8. “Teka” Feat. DJ Snake

¿Quièn es Peso Pluma?

Peso Pluma, nombre real Hassan Emilio Kabande Laija, es un cantante y compositor mexicano destacado en el género regional mexicano, especialmente en corridos tumbados y música de banda. Nacido en Zapopan, Jalisco, en 1999, comenzó su carrera en 2020 fusionando música tradicional mexicana con toques contemporáneos. Con éxitos como "Por las Noches" y "El Belicón", ha conectado con su audiencia abordando temas como la vida cotidiana y el amor. Colaboraciones con otros artistas y su presencia en plataformas digitales lo han consolidado como una figura emergente en la música mexicana.

