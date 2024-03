Pedro Sola evita al Escorpión Dorado en programa 'Ventaneando'

El conductor del programa Ventaneando, Pedro Sola, decidió evitar al Escorpión Dorado al enterarse que estaría en la programación y por ello abandonó el set mientras el youtuber estaba en el programa de Ventaneando.

Alex Montiel, conocido como el Escorpión Dorado , tendrá su propio programa en TV Azteca, por lo que estuvo haciendo promoción en diversas emisiones de la televisora, entre ellas Ventaneando, donde el creador de contenido fue "ignorado" por Sola.

El conductor se mantuvo normal durante la programación y todo marchaba como siempre; sin embargo, las cosas cambiaron al momento de saber que llegaba el youtuber. T ras regresar de comerciales Sola ya no se encontraba en el set y el youtuber ya ocupaba uno de los asientos que colocaron para poder entrevistarlo.

Los cibernautas reaccionaron en redes sociales y varios de ellos comentaron que Pedrito Sola "odia" al Escorpión Dorado, pues en diversas ocasiones ha referido no sentir gracia por él debido a la forma en que se conduce y simplemente no tiene interés en saber sobre su trabajo.

Pedro Sola aseguró que en una entrevista con el influencer se sintió “ofendido” en su propia casa. El conductor dijo: “De repente hay un personaje que a mí no me cae bien, no me gusta, Un día hasta lloré de la rabia que sentí".

