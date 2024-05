Pedrito Sola le dice al Escorpión Dorado por qué le caía mal y hasta acepta que lo admira

Pedrito Sola por fin aceptó subirse Al Volante con el Escorpión Dorado, oportunidad que aprovechó el conductor de Ventaneando para decirle al youtuber la verdadera razón por la que le caía mal.

Fue hace apenas unas semanas que Pedrito Sola y el Escorpión Dorado, personaje al que le da vida el influencer Alex Montiel, hicieron las paces, ya que previamente el comunicador se había portado grosero e incluso había evitado al creador de contenido cuando éste visitaba el programa de TV Azteca conducido por Pati Chapoy.

Fue entonces que ahora, tras en varias ocasiones decir que nunca lo haría, Pedrito aceptó participar en la sección Al Volante con el Escorpión Dorado, en la que el youtuber directamente le dijo:

“A ver Pedrito, ya estuvo. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, ¿por qué chinga… ma… te ardiste conmigo, me tiraste mal pe… y te portaste así de mam... cuando fui al programa (Ventaneando)? Razón concreta, para que yo lo entienda y la gente también”.

A lo que el conductor de Ventaneando respondió: “Te lo voy a decir, la neta, por pende... No sé por qué... Un día fuiste al programa y ese día yo estaba con una sensibilidad extrema y de repente estuviste diciendo una serie de cosas”.

Pedrito Sola acepta que admira al Escorpión Dorado

Más adelante en la entrevista, Pedrito Sola aceptó que cometió un error al comportarse así con el Escorpión Dorado, aceptando que el personaje era el que le caía mal y no la persona detrás de la máscara que es Alex Montiel, revelando incluso que pese a las diferencias del pasado, admira el trabajo del creador de la frase ‘Peluche en el estuche’.

“Sentía una paz interna brutal (hacer las paces con el Escorpión Dorado). Además me di cuenta que admiro lo que haces, porque no hay nadie en ningún lado que haga esto (una entrevista dentro de una camioneta). Tú no sabes la paz que me entró y la tranquilidad que tuve al sentirme que yo no estaba en lo correcto, el que estabas en lo correcto eras tú y lo reconozco”, aceptó el conductor de Ventaneando.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROBERT DE NIRO SE ENFRENTA A MANIFESTANTES PRO PALESTINOS Y LOS CORRE A SUS CASAS