Paulina Mercado soltó una noticia que sorprendió a muchos, ya que pocos sabían sobre su estado de salud.

La conductora de ‘Sale el Sol’ reveló que se tuvo que se tuvo que someter unos estudios donde le detectaron un pequeño tumor cerebral.

Tendrá una operación delicada

“Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación que sí me da miedo porque te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor”, contó.

Por medio de un video, Pau agradeció a su novio, Juan Soler, por estar con ella en todo este proceso que la tiene inquieta, aunque trata de hacerse la fuerte.

El amor todo lo puede

“Desde que me enteré, que ha sido estando contigo (Juan), tú me has acompañado de la manita en este proceso, yo que juego siempre a ser la mujer maravilla de que no pasa nada y hay que tener buena actitud... tú me has ayudado a soltarlo... Me has acompañado a mis estudios, a mis resonancias magnéticas”, relató.

Por último, la comunicadora declaró que estos problemas que, de pronto debe de enfrentar la pareja, hacen que su relación se fortalezca y los lazos de amor sean más fuertes.

