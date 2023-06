Papá de Wendy Guevara confiesa que temía por la vida de su hija antes de ser famosa

El carisma que irradia Wendy Guevara la ha llevado a convertirse en la inquilina más querida y la favorita del público para ganar “La Casa de los Famosos México” . La influencer, quien ya era un fenómeno en las redes sociales junto a Las Perdidas, se ha vuelto protagonista permanente de las tendencias.

Sobre la dulce realidad que vive su hija, nos comunicamos vía telefónica con el señor Francisco Guevara, quien reside en León, Guanajuato, donde se dedica a la fabricación de bolsas de piel de dama, chamarras y calzado, quien nos compartió cómo vive la familia el éxito de Wendy dentro de LCDLF.

Lo sorprende el cariño del público hacia Wendy

“Ha sido una gran sorpresa todo el apoyo que le han dado a mi hija en todo México. Para mí ya es ganadora, pues aunque no se lleve los 4 millones, este es un paso muy importante en su vida. Estando todavía adentro, ella ya tiene muchas ofertas de trabajo”.

Wendy ha contado que solo estudió la primaria y sobre este asunto, nos dice: “Desafortunadamente, éramos una familia disfuncional. Y por mi alcoholismo y drogadicción no había dinero en la casa para que ellos estudiaran. Afortunadamente hace 19 años dejé atrás esa vida y nos volvimos una familia más unida y ahora todos trabajan y nos apoyamos”.

Confiesa que temió perder a su hija



De la dura etapa en la que Wendy se dedicó a la prostitución, recordó duros momentos que su hija vivió durante sus primeros años en la CDMX y su mayor miedo como padre: “La verdad, yo siempre andaba con temor de que la mataran o le hicieran daño. Cuando yo era adicto y caía en la cárcel, veía que cuando llegaba una persona homosexual o transexual los trataban muy mal y los golpeaban. Entonces, cuando Wendy caía en los separos yo rápido le decía a mi mujer ‘tengo que ir a sacarla`, aunque su mamá decía ‘déjala para que aprenda’”.

Sobre cómo fue el proceso de aceptación hacia Wendy, su padre se sinceró y confesó que aunque siempre se le ha querido, aún no se acostumbra a su nuevo nombre. "La verdad todavía me confundo y a veces le digo Wendy y otras Carmelo”.

Su familia la motivó a comprar una casa

Sobre el rumor de que Wendy no llegará a la final porque va a abandonar el reality, dijo: “Yo también pienso que no va a aguantar porque no está acostumbrada a estar encerrada. Ahora a mí sí me gustaría que llegue hasta la final; por ejemplo, si mi hija se diera cuenta de que personas como Gloria Trevi la están apoyando, se motivaría y se quedaría ahí dentro”.

Recientemente, Wendy se compró una casa en León, Guanajuato por consejo de su familia. “Le decíamos: ‘No seas tonta, no malgastes tu dinero’. Entre todos la motivamos y casi casi a fuerzas hace menos de un año la compró y espero que después compre otra casita porque cuando se haga viejita puede vivir de sus rentas”.

Por último, de los implantes de busto que recientemente se cambió Wendy, nos dijo: “Yo digo que quedó bonita y más mujer, aunque cada que entra a una cirugía estética que para operarse busto, pompa o cara, si nos asustamos mucho”, finalizó.