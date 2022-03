Oscar 2022: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la premiación a lo mejor del cine?

Hoy se llevará a cabo la 94a edición de la entrega de los premios Oscar, ceremonia en la que se premiará lo mejor del séptimo arte.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas seleccionará a lo mejor de las 23 categorías en las que se incluyen las de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Película Extranjera, entre otras.

La entrega se celebrará el próximo domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, California, y podrán ser vistos a través del canal TNT y por Azteca 7 a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Para este año, la gala tendrá tres anfitrionas: Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall.

Durante el evento se presentarán los artistas que interpretan las canciones nominadas a Mejor Canción Original, entre las que se encuentran: Beyoncé con el tema “Be Alive”, de la cinta nominada King Richard; Sebastián Yatra interpretará “Dos Oruguitas", de la película nominada Encanto de Disney y Van Morrison cantará “Down to Joy”, del filme Belfast.

De igual forma, Billie Eilish y Finneas presentarán “No Time to Die”, de la última cinta de Daniel Craig como James Bond y Reba McEntire cantará el tema “Somehow You Do”, de la película Four Good Days.

En esta entrega, dos mexicanos aspiran a ganar un premio, el cineasta mexicano Guillermo del Toro y el director Carlos López Estrada, competirán en las categorías Mejor Película y mejor Película de Animación, respectivamente.

