¡Oh, no! The Cure llega incompleto para el Corona Capital

Estamos a cuatro días de poder ver de nuevo a The Cure en la CDMX dentro del Corona Capital, pero por desgracia hay malas noticias de la banda.

Por medio de un comunicado, la agrupación liderada por Robert Smith anunció que uno de sus integrantes ya no será parte de la gira ‘Shows Of A Lost World’ que realizarán por toda Latinoamérica.

¿Cuál de sus miembros tiene baja temporal?

Para la presentación del próximo domingo en el festival, los seguidores de The Cure no podrán ver a Roger O’Donnell, quien por motivos de salud, los cuales no especificaron, estará un rato lejos de los escenarios.

“Debido a problemas de salud, Roger no estará con nosotros en el tramo latinoamericano de ‘Shows Of A Lost World’. Estamos seguro de que te unirás a nosotros pronto. Te deseamos una rápida recuperación”, expuso la banda.

Pero su lugar no quedará vació, ya que entra de relevo Mike Lord, quien ya ha acompañado al grupo en diferentes ocasiones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: THE CURE REGRESA A MÉXICO PARA DAR CONCIERTOS EN 2023