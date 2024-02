¡Oficial! Pedro Pascal es confirmado para actuar en 'Los 4 Fantásticos' como Reed Richards

Ya es oficial, el actor chileno Pedro Pascal interpretará el personaje de Reed Richards o Mr. Fantastic, en la próxima película de 'Los 4 Fantásticos' del Universo de Marvel, según dio a conocer el mismo director de la cinta, Matt Shakman.

Luego de que en días previos el sindicato de actores SAG-Aftra se adelantara a todos y tras realizarle una entrevista mencionó como parte de su currículum que “Pascal ha terminado recientemente la producción de la esperadísima próxima película de Ridly Scott, ‘Gladiator 2′, y empezará pronto la producción de ‘Los 4 Fantásticos’ con Marvel Studios”, ahora la información ha sido confirmada.

Matt Shakman compartió una historia de Instagram en la que retomó la información de SAG-Aftra y agregó una foto de Pascal caracterizado como Reed Richards.

De esta manera, Pedro Pascal sumará un nuevo proyecto a su carrera, luego de que recientemente participó con éxito en la saga Star Wars con The Mandalorian y en la serie de HBO Max, The Last Of Us.

Será en 2025 cuando se prevé el estreno de la nueva película de 'Los 4 Fantásticos', que aparecerá 10 años después de la última entrega y a la cual no le fue tan bien en las taquillas.

