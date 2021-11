Octavio Ocaña: Elenco de 'Vecinos' dedicó mensajes de despedida hacia el actor

No puedo creerlo. Se me amontonan las lagrimas en la garganta y no salen porque aún no puedo creerlo.

Tuve el placer de conocerlo desde que era un niño, un actor fuera de serie.

Todo mi cariño y un abrazo enorme y solidario para su familia.

Descanse en paz Octavio Ocaña.

— Danny Perea (@DanielaPerea) October 30, 2021