¿Nutri Leche realmente contiene leche? Profeco aclara la duda

En redes sociales nuevamente salió el tema de que si Nutri Leche era o no realmente leche, aunque ese tema ya se había tocado en 2019, la respuesta de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se está compartiendo para aclara la duda.

Cabe recordar que la Profeco realizó un estudio al producto, donde se revisó su contenido nutricional, el empaque y las indicaciones que publica en su caja, pero se llegó a la conclusión de que todo era una publicidad engañosa.

“Primero es que no le pongas leche, porque no es leche. En la leche hay una norma que la define, y es que debe venir de un mamífero”, expuso en su momento Ricardo Sheffield, titular de la dependencia.

Nutri Leche usaba publicidad engañosa

La Profeco explicó que los estudios al contenido de Nutri Leche arrojaron que su valor nutritivo estaba por debajo de lo requerido para llamarse leche, pues su leche no cuenta con la cantidad de proteína que una leche de vaca normal.

“No es leche y no debiera llamarse Nutri Leche, y no debe llevar una vaca pintada, porque la gente no está probando leche”, dijo.

Ante la observación, la marca decidió cambiar su nombre solo a Nutri y hasta tuvo que modificar su vaquita de los empaques para evitar multas.

