Novia de Luis R. Conriquez explica cómo la agredió la esposa del cantante

El cantante Luis R. Conriquez, ayer por la tarde, dio a conocer que fue agredido por su aún esposa Karen Caro, de quien está separado desde enero de este año.

El músico detalló que su expareja llegó hasta el lugar donde estaba descansando con su actual novia Ivette Camacho para golpearla, pero al defenderla él salió con la nariz rota. La mamá de sus hijos así como otros familiares de ella fueron detenidos y ahora enfrentan un proceso por agresión al intérprete y a la influencer.

Ivette Camacho narra lo sucedido

Por su parte, la joven, de 24 años, explicó que la expareja de su novio se le fue a los golpes, pero por fortuna no puedo hacerle daño más que un rasguño en el brazo.

“Ayer comenzaban mis vacaciones junto con mi pareja, rentamos una casa, llegamos y después salimos a dar un paseo, volvimos y decidimos descansar un rato, acto seguido pasan 5 minutos (a lo mucho) cuando escuchamos ruidos en el balcón del cuarto, cabe recalcar que podías acceder al balcón de la habitación mediante unas escaleras que estaban por la parte de enfrente de la casa, dicho esto, 3 mujeres accedieron por ahí (hay video de las cámaras de seguridad)”, comentó.

Ivette Camacho dijo que luego se metieron a la habitación y tres mujeres se le fueron encima, por lo que Luis R. Conriquez le ayudó a quitarle a las presuntas agresoras.

“Pero una de ellas me tenía agarrada del brazo mientras me grababa y la ex pareja de mi novio le decía a la mujer que me estaba tomando del brazo: ‘haz lo que te dije’ (dando a entender que todo estaba planeado) en eso yo me safé y salí corriendo de la habitación, mientras que todas se quedaron agrediendo física y verbalmente a mi pareja (después llegó la mamá) siendo un total de 4 mujeres. Lo grababan mientras lo golpeaban con distintos objetos”, dijo.

Levantan denuncia contra esposa de Luis R. Conriquez

La influencer aseguró que la presa era ella, pero al final no pudieron hacerle nada, por lo que no fue a ningún hospital y que su golpe sólo fue revisado por un doctor de una comandancia de Puerto Peñasco donde levantó su denuncia.

“La ex pareja de mi novio, su hermana, su mamá y la amiga estaban detenidasi, fueron sustraídas de la casa que estábamos rentando por miembros de la policía municipal por todo lo mencionado antes. Si tienes videos donde te golpean (Karen) deberías de mostrarlos, así como cuando también grabaron como estábamos acostados y llegaron a golpearnos. ¡Y no estoy embarazada!”, finalizó.

