Nicki Nicole anuncia concierto en México: Te contamos los detalles

Nicki Nicole ha anunciado el cierre de su gira "Alma Tour" en México después de triunfar en el Tecate Emblema 2024.

Conicerto de Nicki Nicole en México

La rapera argentina Nicki Nicole fue recibida con entusiasmo por su público mexicano en el Tecate Emblema. Después de su actuación, anunció oficialmente el cierre de su gira y decidió hacerlo en México.

"Mi gente de México, ustedes me recibieron desde el día 1 con los brazos abiertos, me hicieron sentir en casa, hicieron mi música suya y hoy nos toca vivir juntos esta noticia que me emociona desde lo más profundo". gritó Nicki Nicole.

Nicki Nicole finalizará su gira "Alma Tour" en la Ciudad de México el 8 de octubre en el Auditorio Nacional. La preventa estará disponible el 20 de mayo para los clientes de Citibanamex, mientras que la venta general comenzará el 21 de mayo a través de Ticketmaster y en la taquilla del lugar. Nicki Nicole compartió su emoción en Instagram por este anuncio y sus fans también reaccionaron emocionados al ver su rápido ascenso de presentarse en el Pepsi Center al Auditorio Nacional.

¿Quién es Nicki Nicole?

Nicki Nicole es una cantante y rapera argentina cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco. Nació el 25 de agosto de 2000 en Rosario, Santa Fe, Argentina. Es una de las artistas emergentes más destacadas del género urbano y la música trap en América Latina.

Nicki Nicole ganó reconocimiento en 2019 con su sencillo "Wapo Traketero", el cual se volvió viral en plataformas de streaming y redes sociales. Su popularidad creció aún más con su participación en la "BZRP Music Sessions Vol. 13" del productor argentino Bizarrap, que también se convirtió en un gran éxito. A partir de ahí, ha lanzado varios éxitos y colaborado con artistas de renombre como Duki, Cazzu, y Nathy Peluso.

Algunos de sus otros temas conocidos incluyen "Colocao", "Mala Vida", y "No Toque Mi Naik" junto a Lunay. Además de su éxito musical, Nicki Nicole ha sido reconocida por su estilo y ha influido en la moda y la cultura juvenil.

Nicki Nicole ha sido nominada a varios premios y ha recibido elogios por su talento y capacidad para fusionar diferentes géneros musicales, destacándose como una de las figuras más prometedoras del panorama musical latinoamericano actual.

