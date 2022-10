Muse: Anunció regreso a México con conciertos en 2023

Muse regresará para hacer vibrar el corazón de México con el inicio de su gira ‘Will Of The People’ con tres conciertos en nuestro país, que incluyen a Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México en el mes de enero.

Se espera que en estos shows toquen sus nuevos éxitos como: ‘Wont’ Stand Down’, ‘You Make Me Feel Like It’s Halloween’ y ‘Kill Or Be Killed’. Además de sus éxitos de siempre como: ‘Madness´, ‘Starlight’ y Knights of Cydonia’.

La banda conformada por Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard tendrán la primera de sus presentaciones en Monterrey, en el Estadio Banorte el 18 de enero.

Posteriormente se irán a Guadalajara para dar su show en la Arena VFG y cerrarán con broche de oro en el Foro Sol de la CDMX el 22 de enero.

El costo de los boletos aún no ha sido anunciado, pero el próximo martes 11 de octubre iniciará la preventa exclusiva para fans, un día después será la preventa bancaria y finalmente la venta general.

Esto marcará el regreso de la agrupación británica tras casi cuatro años de ausencia. Pues la última vea que visitaron tierras mexicanas fue en octubre de 2019 en su tour ‘Simulation Theory’ en uno de los últimos conciertos antes del inicio de la pandemia.

