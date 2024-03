Murió Paul Alexander, el hombre que durante 70 años vivió dentro de un pulmón de acero

Paul Alexander, el hombre que durante más de 70 años vivió en un pulmón de acero, murió este 11 de marzo, dejando una enorme enseñanza de vida digna de contarse.

Fue mediante un mensaje en la página GoFundMe, que el activista Christopher Ulmer y amigo de Alexander informó sobre el triste fallecimiento del personaje también conocido como 'Polio Paul', quien se sabe que murió por Covid-19 a los 78 años de edad.

“Paul Alexander, ‘El hombre del pulmón de acero’, falleció ayer. Tras sobrevivir a la polio de niño, vivió más de 70 años dentro de un pulmón de acero. Durante ese tiempo, Paul fue a la universidad, se convirtió en abogado y publicó varios libros. Su historia viajó por todas partes, influyendo positivamente en personas de todo el mundo”, se lee en el mensaje.

¿Quién fue Paul Alexander?

Paul Alexander nació el 30 de enero de 1946 en Dallas, Texas y con tan sólo 6 años de edad, fue diagnosticado con poliomielitis, una enfermedad que se volvió pandemia en los años 50 y que tan sólo en Estados Unidos dejó más de 58 mil niños enfermos.

El polio es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central y puede causar parálisis, como en el caso de Paul Alexander, quien quedó paralizado del cuello hasta los pies por el resto de su vida.

Sin embargo, para lograr sobrevivir Paul fue ingresado a una máquina conocida como pulmón de acero, desde donde contrario a todos los pronósticos, estudió y logró graduarse de la Universidad Metodista del Sur de Texas como Doctor en Derecho.

Además de litigar y convertirse en u buen abogado que acudía a los juicios en una silla de ruedas que mantenía su cuerpo erguido, Paul Alexander llevó una vida medianamente normal, pues viajó, se enamoró y comprometió en sus años de universidad con Claire, además de que en 2020 publicó un libró con sus memorias llamado 'Tres minutos para un perro: Mi vida en un pulmón de acero', el cual tardó 5 años en escribir por sí mismo con un bolígrafo sujeto a un palo que movía con la boca.

“Hago lo mismo que todo el mundo. Me despierto, me lavo la cara, me cepillo los dientes, me afeito, desayuno... Solo necesito un poco más de ayuda para hacerlo”, declaró en un reportaje que le hicieron hace tres años.

