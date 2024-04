Murió el actor de doblaje Adrián Fogarty, que le dio voz a Aladdín y el Power Ranger verde

El mundo del doblaje está de luto, luego de que se diera a conocer la muerte del actor de doblaje Adrián Sánchez Fogarty, conocido simplemente como Adrián Fogarty, quien falleció a los 54 años de edad luego de varios días hospitalizado.

Mediante redes sociales otros actores como Lalo Garza y Mario Castañeda expresaron con dolor algunas palabras para despedir a su compañero de profesión, para quien apenas el fin de semana pasado se pedían donares de sangre, aunque hasta el momento se desconoce el motivo de su fallecimiento.

“Me deja sin palabras y con un inmenso dolor tu partida. Una de las lecciones más grandes de mi carrera me la diste tú, no puedo creer que ya no estés aquí”, escribió Lalo Garza, mientras que Mario Castañeda publicó: “Sr. Sánchez Fogarty…!!! No logro salir del asombro y el dolor de esta noticia…! Fuiste más que en compañero, o un colega… fuiste un maestro, un amigo, un hermano…(sic)”.

¿Quién era Adrián Fogarty?

Adrián Fogarty, quien también era ingeniero de audio, fue un reconocido actor de doblaje que le dio vida a personajes como Aladdín y el Power Ranger verde, además de trabajar en caricaturas como Los Simpsons y en películas como Los Caballeros del Zodiaco.

Otros personajes para los que Adrián Fogarty prestó su voz son:

Oficial Carey Mahoney/Loca academia de policía

Sorrento de Sirena/Los Caballeros del Zodiaco

Christopher LaSalle/NCIS: Nueva Orleans y NCIS: Criminología Naval

Peter Stone/Chicago Justice

Delolín y Gome/Dragon Quest

D’Artacán/D’Artacán y los tres mosqueperros

Shaggy Rogers/Un cachorro llamado Scooby-Doo

Gamariki/Naruto Shippūden y Naruto la película: El camino ninja

Jonathan/One Piece

Dolph Starbeam, Kearney Zzyzwicz Jr. y Herman Hermann/Los Simpson

