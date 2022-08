Mundial 2026: Nuevo proyecto del Estadio Azteca contempla obras de mitigación, aseguró Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, aseguró en conferencia de prensa que el nuevo proyecto del Estadio Azteca ha sido modificado para llevar acabo obras de reparación en las zonas de los Pedregales, Santa Úrsula y Huipulco.

“No vamos a autorizar nada que impacte negativamente sino habrá obras de mitigación, y a los desarrolladores entendemos que debe haber mejoras para el Mundial del 2026”.

La mandataria aseguró que sólo se pretende mejorar el lugar, sin que esto implique elevar costos en luz, agua y predial como han hecho creer a los habitantes.

“Lo que se tiene que hacer es consensuar con los vecinos y vecinas el proyecto. No vamos a hacer nada que impacte negativamente…cuando fui a Huayamilpas me decían que va a subir el predial, el agua, no va a subir y si quieren se los firmo, no estaríamos de acuerdo. Hay cuestiones que no van con la verdad”.

Sheinbaum confía en que se pueda llegar a un acuerdo, ya que es un beneficio para todos elevar la calidad de vida de la comunidad. Además dejó claro que toda obra será consultada con los pobladores.

“Vamos a hacer algo donde los vecinos estén de acuerdo y que al mismo tiempo se mejore el entorno y lo que se requiere para el Azteca, y yo estoy convencida de que se puede llegar a un acuerdo”.

