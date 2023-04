Mujer 'poseída' canta canciones de Shakira y Rihanna durante exorcismo; video se vuelve viral

Una mujer se ha vuelto viral en redes sociales por el extraño momento que protagonizó mientras era exorcizada. Durante el ritual, la mujer comenzó a cantar canciones de Shakira y Rihanna, lo que llamó la atención de quienes la sostenían.

El video fue compartido por el pastor que realizó la sesión, pero tras la serie de burlas, decidió eliminarlo de su cuenta de TikTok. Sin embargo, el video ya había sido compartido en otras plataformas.

Coooogeee, los demonios ya no lloran los demonios facturan. pic.twitter.com/w4749omuRx — Tía Bartola. (@gatasinbotas26) March 24, 2023

En las imágenes se ve a la joven sostenida por tres personas mientras interpreta "Waka Waka" de Shakira y luego "Love the way you lie" de Rihanna y Eminem. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, algunos internautas bromearon sobre la supuesta posesión y la habilidad vocal de la mujer.

El pastor, por su parte, respondió a estos comentarios y se defendió de aquellos que aseguran que se trata solo de un espectáculo.

