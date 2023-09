Mujer Luna Bella sorprende al revelar lo que hará en la Expo Sexo ¡Imperdible!

La renombrada influencer y actriz porno, Verónica Meléndez, de 26 años, más conocida por su nombre artístico, Mujer Luna Bella, sorprenderá a sus seguidores al presentarse en la próxima edición de la Expo Sexo de la Ciudad de México, donde se alejará de su imagen icónica y explorará nuevas facetas de su carrera.

Durante años, Mujer Luna Bella ha sido reconocida por su participación en la industria del entretenimiento para adultos, pero en esta ocasión, la polifacética artista tiene un giro sorprendente para sus seguidores y admiradores. La Expo Sexo, que se llevará a cabo del 2 al 4 de marzo, será el escenario donde compartirá su nueva dirección profesional.

En una entrevista con TV Notas, Mujer Luna Bella reveló sus planes para el evento: "En la Expo Sexo, la gente piensa que va a ser lo mismo de antes, de sexo en vivo, cogedera y todo eso, y pues no, ahora es algo más tranquilo. Para empezar, me van a dar un premio por ser la porno más buscada de 2017, y después de eso, voy a estar tomando fotos, firmando pósters y conviviendo con la gente".

La artista también se mostró abierta a interactuar con sus seguidores, respondiendo sus preguntas en un formato similar a una entrevista en vivo. Además, se espera que Mujer Luna Bella comparta su experiencia y su visión de una nueva etapa en su carrera.

Hablando sobre sus proyectos futuros, la influencer mencionó: "Ya me he propuesto, por ejemplo, escribir mi libro, estamos buscando la manera de hacerlo película… A mí me gustaría llegar a ese punto, creo que en ese momento me voy a sentir realizada y también tengo mis ahorros y me gustaría abrir un negocio".

Pero la sorpresa no termina ahí, ya que Mujer Luna Bella también planea incursionar en la música. "Sí, voy a empezar mis clases de canto, tengo una canción que es de desmadre y tiene 11 millones de reproducciones, entonces digo: Si tiene tanto y sin prepararme, ¿qué no podría hacer ya sabiendo cantar? Podría salir algo chingón entonces si le voy a dar por ese lado de la música", compartió entusiastamente.

Aquellos que puedan dudar de su nueva faceta artística, Mujer Luna Bella les pidió una oportunidad para prepararse, afirmando que, aunque no es una cantante en este momento, está decidida a trabajar en su desarrollo como artista y seguir explorando diferentes aspectos de su carrera.

