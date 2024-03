Muere Paola Roldán, mujer que luchó por la despenalización de la eutanasia en Ecuador

Paola Roldán, mujer que luchó por la despenalización de la eutanasia en Ecuador, falleció este lunes a los 42 años, después de haber padecido esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que se le diagnosticó en 2020, y que la tenía con el 95% de discapacidad, conectada a una máquina de respiración y con cuidados paliativos.

“Mi mayor anhelo es dejarle a mi hijo un mundo más solidario, compasivo, amoroso y colaborativo. Siento que esta es la manera de protegerlo, y lo seguiré intentando hasta mi último aliento”, publicó Roldán el domingo en sus redes sociales, siempre con ayuda de sus médicos y familia.

La lucha de Paola Roldán por la despenalización de la eutanasia comenzó en agosto 2023, pero su demanda fue admitida en septiembre, pero Paola logró su cometido hasta febrero que la Corte Constitucional de Ecuador falló a favor.

“Recibí esta noticia muy conmovida y con alivio. Hubo días que pensé que nunca iba a encontrar resultado de esta demanda. Hoy ha sido un momento muy especial para mí. Esta decisión de la corte de apostar por la solidaridad, la autonomía y la dignidad. Pasaré estos días con mi familia y con mis generosos y brillantes abogados digiriendo lo que esto significa.

“Esta tarea titánica no se puede llevar sola, he requerido de muchas manos que me acompañaron, también a mis detractores. La lucha por los derechos humanos no es un camino asfaltado. Hoy el Ecuador es una país más libre, más digno y más humano”, expresó Roldán en su momento.

