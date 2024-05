Muere de cáncer pulmonar Paul Auster, reconocido escritor estadounidense

El mundo de la literatura está de luto, luego de la muerte del escritor estadounidense Paul Auster, famoso por obras como La trilogía de Nueva York y El palacio de la luna.

Fue este martes por la tarde que el escritor neoyorquino falleció a la edad de 77 años, rodeado de familiares como su esposa Siri Hustvedt y su hija, la cantante Sophie Austery, al igual que de amigos, como su colega Jacki Lyden, que fue quien confirmó la noticia a los medios.

"Paul murió esta tarde, en casa, rodeado de sus seres queridos", comentó.

La causa de la muerte de Paul Auster fue un cáncer de pulmón que en marzo de 2023 le fue diagnosticado y aunque estaba sometido a un tratamiento médico, los médicos ya nada pudieron hacer por salvarle la vida.

¿Quién fue Paul Auster?

Paul Auster fue un escritor reconocido y considerado entre los mejores de la literatura estadounidense, entre cuyas obras destacan La trilogía de Nueva York, El palacio de la luna, La música de azar, Leviatán y 4 3 2 1, entre muchas otras.

Su trabajo le valió recibir múltiples reconocimientos, entre los que destacan Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 2006 y la medalla de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2007.

Además de libros, Paul Auster escribió obras de teatro, ensayo, poesía y guiones para cine, para películas como Smoke y Blue in the face, ambas dirigidas por Wayne Wang, además de Lulu on the bridge y La vida interior de Martin Frost, ambas dirigidas por el propio Auster.

