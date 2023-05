Muere Andy Rourke, bajista de The Smiths, a los 59 años

Andy Rourke, bajista de la banda inglesa, The Smiths, murió a los 59 años de edad luego de una batalla contra el cáncer de páncreas, reveló su excompañero de banda, Johnny Mar.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke después de una larga enfermedad con cáncer de páncreas", escribió el guitarrista en Twitter.

Rourke se unió a The Smiths en 1982 y tocó hasta 1987, año en que se separó la banda. Ese mismo año fue el lanzamiento de su cuarto álbum, llamado "Strangeaways, Here We Come".

En 2005, Rourke formó el grupo Freebass, junto con los bajistas Peter Hook , Gary “Mani” Mounfield de Stone Roses y Primal Scream.

El productor de The Smiths, Stephen Street, también habló sobre Andy: “¡Me entristece mucho escuchar esta noticia! Andy era un músico soberbio y un tipo encantador”.

