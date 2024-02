Morat decidió arrancar su gira ‘Antes de que Amanezca’ con muchos retos enfrente, pues todas sus presentaciones tendrán que ser dentro de un estadio.

Desde el 21 de junio arrancan sus ambiciosas presentaciones en España, para luego ir a Venezuela, pasando por Colombia, Chile, Perú, Argentina, Guatemala y sin dejar de lado a México.

¿Dónde se presentará Morat en México en 2024?

La banda de pop latino integrada por Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales decidieron hacer cuatro fechas en México.

Pero como ya mencionamos, sus conciertos no serán pequeños vienen con todo para romper récord en las siguientes fechas:

Monterrey: Estadio Mobil Super / 27 de noviembre

Estadio Mobil Super / 27 de noviembre Guadalajara : Estadio 3 de marzo / 2 de diciembre

: Estadio 3 de marzo / 2 de diciembre Mérida : Estadio Carlos Iturralde / 8 de diciembre

: Estadio Carlos Iturralde / 8 de diciembre Ciudad de México: Foro Sol / 13 de diciembre

Causa sensación la gira de Morat en 2024

Tras el anuncio de su tour ‘Antes de que Amanezca’ por Europa y Latinoamérica, sus seguidores explotaron de emoción, pero también otros reclamaron que dejaron países y ciudades de fuera.

“Ay, no puedo con tanta emoción”, “Morat, el mejor regalo que me puedo dar”, “¡Qué emocionante es poder ser testigo y acompañarlos en este camino de sueños que se siguen cumpliendo!” o “Torreón tiene estadio”, “Y Barcelona qué”, “Pongas varias fechas para Argentina” y “Otra vez Nicaragua fuera”, fueron parte de los comentarios.

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Morat para México?

Como lo comentamos, Morat tendrá cuatro fechas en México y los boletos ya está a la venta por Ticketmaster y los precios cambian dependiendo el estado.

Monterrey: Estadio Mobil Super / 27 de noviembre *

Cancha PIT: $3,721

Cancha A: $3,477

Cancha B: $3,111

Cancha C: $2,867

Grada A: $1,464

Grada B: $1,220

Grada C: $976

Cancha General: $1,159

*con cargos*

Guadalajara: Estadio 3 de marzo / 2 de diciembre *

PIT $4,575

Nivel A $4,331

Nivel B $3,965

Nivel C $3,660

General B $1,159

Grada Poniente/Oriente $1,952

Platea $1,220

*con cargos*

Merida: Estadio Carlos Iturralde / 8 de diciembre*

PIT $3,705

Sección A $3,410

Sección B $3,220

Sección C $2,925 C

Cancha General $1,065

Grada Oriente $1,415

Grada Poniente $1,415

*con cargos*

Ciudad de México: Foro Sol / 13 de diciembre *

PIT $4,880

Platino A $4,575

Platino B $4,270

Platino C $3,965

Platino D $3,660

Platino E $2,928

Naranja A $2,074

Verde B $1,830

Naranja B $1,647

Verde C $1,525

Naranja C $1,342

General B $1,220

*con cargos*

La preventa

08/02 Venta a Fans (código) 9:00 AM

13/02 Preventa Citibanamex 2:00 PM

14/02 Venta General 2:00 PM

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SE ACABÓ EL AMOR! ALEX MARÍN ANUNCIA QUE SE ESTÁ DIVORCIANDO DE MÍA MARÍN