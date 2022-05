De acuerdo con varios especialistas, la hepatitis infantil, que está afectando a varios niños a nivel mundial, llegará a México y podría afectar al menos al 10 por ciento de la población de manera drástica, pues se habla de trasplantes de hígado.

La Organización Mundial de la Salud informó en abril que en el Reino Unido los casos de hepatitis aguda grave han avanzado y desde entonces se han reportado 200 casos a nivel mundial.

Lo cierto es que el pasado jueves la Secretaría de Salud de nuestro país informó que esta enfermedad aún no se hace presente en el territorio.

La especialista Arianna Huerta comentó para El Universal que sería un evento complicado si afecta de manera gruesa al territorio mexicano, pues es un proceso largo y costoso el trasplante de hígado.

“Está complicado porque si 10 por ciento de los niños requiere trasplante hepático no es cualquier cosa. Necesitamos toda una estructura porque es un tratamiento que requiere de mucho dinero.

“Hay trasplantes en el país, en los que los institutos nacionales y hospitales privados, algunos tenían convenio con el Seguro Social, en donde cualquier niño podía tener un trasplante; ahora no. Ojalá no haya muchos casos y que se pueda hacer algo por todos y no sólo los que puedan pagar ese procedimiento” explicó Huerta, pediatra infectología de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica.

Además, la especialista comentó que la hepatitis es una inflamación del hígado y los responsables son agentes infecciones que provocan los tipos A, B, C, D y E, pero confirmó que desconoce de donde viene esta nueva variante ya que se han hecho estudios de los virus ya conocidos, pero ninguno sale positivo ante ésta.

“Es una causa desconocida porque se han analizado los virus frecuentes de la A la E y ninguno sale positivo. Lo que hasta ahora se sabe es que estos más de 200 casos, 70 de ellos sales positivos en adenovirus 41.

“Esto no es normal, porque puede causar inflamación en el hígado, pero esto lo vemos en pacientes que tienen otras enfermedades como cáncer o algún tipo de inmunodeficiencia. Lo peor es que esta sacudiendo en niños sanos”, explicó.

Por último, Arianna Huerta comentó que en Israel ya se estudia una probable relación de esta hepatitis infantil como secuela de la variante ómicron del Covid-19.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JALISCO: ELIMINÓ EL USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS EN ESPACIOS PÚBLICOS