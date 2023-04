Melissa Galindo afirma que 'seis personas más' fueron abusadas por Kalimba

Después de que hace unas semanas Melissa Galindo realizó una la denuncia pública en contra de Kalimba por presunto acoso sexual, la cantante mexicana aseguró que conoce "alrededor de seis personas más" que habrían sido víctimas del intérprete.

En un entrevista con el programa De primera mano, Galindo afirmó que, tras haber hecho su denuncia, recibió mensajes de otras personas que habrían pasado por la misma situación.

"Creo que alrededor de unas seis personas. Lo curioso es que dos de ellas me dijeron que había sido exactamente lo que yo viví, me dijeron hasta las personas que venían en la camioneta con ellas. Y otras tres personas que fueron casos más duros que el mío, son temas más fuertes de los que yo no puedo hablar, pero temas bastante rudos”, indicó.

Asimismo, explicó que el proceso ha sido complicado, aunque aseguró que levantar la voz la ha hecho sentirse valiente.

“Han sido días, no puedo decir buenos. Me encantaría poder decir que han sido días buenos, definitivamente ha habido momentos de quiebre muy fuertes, pero nunca me había sentido tan valiente como el día que decidí alzar la voz por mí y hablar mi verdad, sacar lo que estuve cargando”, agregó.

Además, aprovechó el momento para mandar un mensaje a quienes la han criticado por no haber denunciado cuando habrían sucedido los hechos.

“Las víctimas no hablamos cuando la gente cree que es el momento adecuado, las víctimas hablamos cuando nos sentimos listas. Y aún así, creo que nunca es cómodo hablar de un tema como éste, te pone en un lugar muy vulnerable, es tu intimidad que fue invadida, es tu cuerpo, es tu casa en donde entraron sin permiso”.

Finalmente, habló sobre la decisión de Kalimba y su abogado de realizar una demanda en su contra por daño moral y difamación.

“Me parece muy violento continuar violentando a alguien que ya agrediste sexualmente, me parece inhumano. Me parece una forma muy violenta de amenazar y tratar de silenciarme aún más cuando ya viviste cómodo con mi silencio durante dos años”, expresó.

