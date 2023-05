MayThe4thBeWithYou: ¿Por qué se celebra el día de Star Wars hoy 4 de mayo?

El 4 de mayo es reconocido mundialmente como el ‘Día de Star Wars’, pero, ¿por qué se celebra este día?

Muchas personas creerían que la elección de este día se debe a que la primera película de la saga, ‘Una Nueva Esperanza’ se estrenó un día como hoy, sin embargo, la realidad es que se estrenó el 23 de diciembre de 1977.

El 4 de mayo se celebra ya que se utiliza una de las frases más conocidas de la saga, ‘que la fuerza de acompañe’. Esta frase en inglés se expresa como ‘May de force be with you’, por lo que han decidido usar un juego de palabras utilizando la fecha.

Dos años después del lanzamiento de la primera cinta el London Evening News publicó una nota de felicitación para Margaret Thatcher usando este juego de palabras de ‘may the 4th’, que a los fans les encantó.

En 2011 se celebró por primera vez la fecha oficial en el Festival de cine Toronto Underground Cinema.

