Matan a reconocido reguetonero en Veracruz; entraron por él a un restaurante

La música del género urbano está de luto por la muerte del cantante Big Dina, pues según testigos fue atacado por un par de sujetos que viajaban en una motocicleta.

Los reportes de las autoridades indicaron que el reguetonero se encontraba, junto con su familia, dentro de la alberca del restaurante Ixchel en Xalapa, Veracruz, cuando recibió varios impactos de bala.

Fallece Big Dina, reguetonero de Veracruz

Dinamar Disraeli Ramírez Ramírez, su nombre real, falleció dentro de la alberca, pero además dos personas más resultaron heridas, una de ella el padre del cantante, quien fue llevado a un hospital para su atención.

Los paramédicos no pudieron hacer nada por el artista que llevaba más de dos décadas dentro de la música. La policía empezó con las investigaciones para dar con los responsables, pues hasta el momento no hay detenidos y se desconoce el movil del asesinato.

Amigos y familiares despiden a Big Dina

Tras la noticia del fallecimiento de Big Dina, sus familiares, amigos y seguidores se empezaron a despedir del cantante resaltando el trabajo que dejó dentro del reguetón mexicano.

Big Metra, fue una de las personas que no daba crédito por la muerte de su amigo: “¡No lo puedo creer! Hace tan solo unos días pudimos platicar, siempre con su buena vibra y carcajadas. No cabe duda que la vida no la tenemos comprada. Me quedo con grandes recuerdos. Vuela alto amigo mío”.

