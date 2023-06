Marcelo Ebrard responde a las críticas de Adela Micha: "¿Y qué vas a hacer?"

La semana pasada Adela Micha realizó una entrevista al canciller Marcelo Ebrard, misma en donde hubo un momento incómodo gracias a una pregunta hecha por la comunicadora para el Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país

Contrario a lo que se pudiera pensar, el cuestionamiento no tuvo nada que ver con política, más bien fue directo con Marcelo Ebrard al tacharlo de "mamón" o al menos de que el exjefe de gobierno de la CDMX, ostenta tal fama.

"¿Te has vuelto más modesto?", cuestionó Adela, "Siempre he tratado de hacerlo, no parecerlo", respondió Ebrard a lo que la comunicadora respondió “Tienes fama de mamón”, aseveración que dio paso a un par de risas incómodas durante la entrevista.

En respuesta a esto, el canciller compartió un video en su TikTok en el que aparece dicha parte de la entrevista y un pedazo de 'Burrita Burrona' misma que le responde a Adela Micha sobre si Ebrard es o no un 'mamón'.

Marcelo Ebrard, además de ser el Secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, también es uno de los aspirantes de Morena para ser candadidato a presidente de México en las elecciones de 2024.

