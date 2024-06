Lupillo Rivera reacciona a video de '300 noches' de Belinda y Natanael Cano

Belinda y Natanael Cano estrenaron el video de su canción "300 noches", lo que provocó la reacción de Lupillo Rivera, exnovio de la cantante, quien recientemente salió del reality show "La Casa de los Famosos".

Lupillo Rivera reacciona al video de Belinda y Natanael Cano

Lupillo Rivera reaccionó en vivo al video de Belinda y Natanael Cano después de que uno de sus hijos se lo mostrara mientras viajaban de vacaciones. El cantante mostró sorpresa en cada toma del video, haciendo diferentes expresiones.

“Oye qué onda, no había visto este video, this is cool... qué buenos videos se avienta esta morra” dijo el cantante.

Lupillo Rivera dio su opinión sobre un video y mandó saludos a su exnovia.

“Está interesante, ella cuando está flotando en el aire ahí, pinc… buenas tomas, ah cabr… pues, la neta, la neta ya miré el video y la neta sí está bien perro, pero no creo que tenga nada que ver, you know... debió ser nada más así un video hecho de esa manera. Le mando un saludo a Beli, felicidades, muy buen video”. Comentó el cantante.

