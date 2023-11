Los Maquillajes y disfraces de Halloween más buscados para esta Noche de Brujas

Comenzaron las festividades más espeluznantes del año, y es por eso que aquí te traemos los maquillajes de Halloween y los disfraces en tendencia más buscados para esta Noche de Brujas.

Maquillaje de Payaso

Uno de los personajes que más se presta para ser objeto de maquillaje es el del payaso, y es que cabe mencionar que cada año muchas personas toman como inspiración al temible payaso y se maquillan como "Eso", uno de los personajes más icónicos de la pantalla grande.

Maquillaje de Bruja

La tradicional bruja no puede faltar en esta lista, ya que también es uno de los personajes infaltables en las festividades de estos días. Cabe mencionar que en la actualidad existen muchos ejemplos de brujas, de los cuales podemos hacer una buena caracterización, algunas hadas famosas son, Malefica, Bruja Escarlata, Sabrina, la bruja adolescente y muchas otras más.

Maquillaje de Zombies

Los muertos vivientes son un símbolo de estas fechas y es por ello que también entran en este listado, cabe mencionar que con el estreno de la serie de "The Last Of Us", los zombies volvieron a la fama y serán uno de los disfraces más vistos esta Noche de Brujas.

Maquillaje de catrín

Algo muy representativo para los mexicanos es el Día de Muertos, asimismo es una de las fechas más esperadas del año, así que para acompañarla muchos mexicanos son los que optan por maquillarse de catrinas o catrines.

Maquillaje del Diablo

Las representaciones de este personaje son bastas a lo largo de los siglos, pues tanto en filmes, animaciones, canciones, poemas o libros, la figura de un ser malévolo y sin una pizca de gracia, suele generar terror en varios, así que será uno de los maquillajes que se podrán ver en las calles.

