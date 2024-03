López Tarso el gran ausente del homenaje en los Premios Oscar, y fanáticos reclaman

Ignacio López Tarso debió ser homenajeado en los Premios Oscar, fue lo que mucha gente solicitó en redes sociales e incluso se quejó debido a que en la ceremonia del domingo pasado, el actor mexicano no formó parte de, 'In memoriam', donde se rindió homenaje a los personajes de la industria cinematográfica.

Y es que mucha gente esperaba que el legendario actor mexicano apareciera esta vez, ya que en la edición anterior del Oscar no apareció, ya que murió un día antes de que se realizara la entrega, por loq que en 2023 no apareció y se esperaba que en esta edición 96 del Oscar sí estuviera, pero el protagonista de 'Macario' (primera película mexicana en ser nominada a Los Premios Oscar), no estuvo nuevamente.

“¿Cómo que en el In Memori no salió Ignacio López Tarso? Hace un año, él falleció días antes de la pasada entrega de los #oscar, pero en esta presentación sí debieron mencionarlo, ya que la primer película mexicana nominada a ‘Mejor película extranjera’ fue ‘Macario’...”, se lee en redes sociales.

