Lolita Cortés hace llorar a participante de La Más Draga con su crítica

Dio inicio la nueva temporada del reality show La Más Draga y apenas en el primer episodio, la juez Lolita Cortés ya generó polémica, luego de su fuerte crítica a una de las participantes quien acabó llorando.

Después del éxito de la pasada temporada, la cual fue la sexta, de este reality show enfocado al arte del drag en México, para esta edición se decidió incluir únicamente a las participantes más destacadas de las temporadas pasadas, por ello el nombre de La más draga: Solo las más.

En el primer episodio, Lorena Herrera fue la conductora, mientras que en el panel de jueces estuvieron el maquillista Alfonso Waithsman y la cantante y actriz Lolita Cortés, quien se volvió tendencia en redes sociales luego de su fuerte crítica a la participante drag Gvajardo.

¿Qué le dijo Lolita Cortés a la participante de La Más Draga?

En el estreno de la nueva temporada de La más draga: Solo las más, el reto del día fue encontrar a 'La más alebrije', por lo que las concursantes debieron fabricar su vestuario y maquillaje para pasar a la pista y ser calificados por los jueces, fue ahí donde Lolita Cortés, fiel a su estilo, no se tentó el corazón e hizo una dura crítica a una de las drags.

“Una gran traje de alebrije”, comenzó diciendo Lolita a Gvajardo, sin embargo, luego comenzó lo fuerte al decirle: “tu coreografía en el escenario mientras estuviste de alebrije, no sé si la tuviste, ni siquiera, hiciste lo que quisiste y ya. Y entonces viene tu momento de brillar y se te ocurre, porque no sé quién te dijo, 'por qué no cantas la canción de 'Cats''... está trillada, es viejísima y que le pertenecería a una soprano ligera o dramática, o a una mezzo con alcances de soprano...

“Y entonces, ya cuando el talco (que utilizó en su performance) protagoniza tu número, imagínate cómo estuviste: fatal. No diste las notas porque ese número debes cantarlo como una Diosa, no sé por qué lo hiciste, no deberías haberlo hecho, piensa mejor cuando te subas al escenario, qué es lo que vas a hacer, por lo menos en este programa, para mí, fuiste de lo peor, qué terrible porque me habían hablado mucho de ti o tal vez espere demasiado, pero jamás imaginé la vergüenza del talco”, comentó Lolita Cortés, mientras Gvajardo lloraba al escuchar su crítica.

Pese a las críticas de Lolita Cortés, la primera eliminada de La más draga: Solo las más fue Velvetine, al ser la más votada por las demás participantes del reality show que puede verse por YouTube.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿POR QUÉ GLORIA TREVI LE GANÓ UNA DEMANDA A CHUMEL TORRES? TE LO CONTAMOS TODO