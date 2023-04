Lo mejor del Festival Atzán 2023

Para los amantes de los conciertos, obras de teatro, exposiciones de pintura, muestras gastronómicas, danza y demás actividades artísticas, del 24 de marzo al 2 de abril podrán presenciar más de 150 eventos en el Festival Internacional de las Artes Atzán 2023 que en esta ocasión se lleva a cabo en cuatro municipios del Valle de México: Atizapán de Zaragoza -creador del mismo-, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Tlalnepantla de Baz, por lo que se denomina Edición Intermunicipal, y para la que sus organizadores ponen a disposición de periodistas, cronistas y público en general su Sala de Prensa Virtual para que puedan acceder a todo el material original de este evento cultural que es el más importante del Estado de México, y que se está convirtiendo en uno de los más atractivos y renombrados del país.

En el sitio https://atizapan.gob.mx/ATZANEWS/login te puedes registrar con estos simples pasos: ingresa tu nombre, número telefónico y medio de comunicación en el que participas –o bien a título personal-, después escribe la contraseña que tú decidas, y dale clic en “Regístrate”. Una vez que veas un anuncio en el que se lee “Usuario registrado correctamente”, podrás accesar a cada una de las cuatro secciones que se han habilitado para cada municipio participante de las que podrás descargar la cartelera, comunicados, fotografías, videos, reels, historias para redes sociales, audios, pósters digitales, banners y demás contenidos.

Este año, podrás tener cientos de imágenes y videos de artistas como Emmanuel, Ana Bárbara, Mijares, Francisco Céspedes, Fernando de la Mora, Matute, Miranda!, el Ballet de Amalia Hernández, Los Askis y Genitallica entre otros cantantes y bandas. Además de obras de teatro infantiles y para toda la familia en donde participan grandes actores como Jacqueline Andere, o bien espectáculos internacionales como “Arrival from Sweden. The Music of Abba”, “Legacy Tour: Michael Jackson” y la Compañía Nacional de Danza Alagoz de Turquía con su puesta en escena “Danzas Épicas”.

Si cubres las secciones de cultura, arte y espectáculos para algún medio de comunicación, eres un productor independiente de contenidos, o si como público en general quieres tener imágenes de tu artista favorito, esta plataforma es una excelente herramienta para ello.