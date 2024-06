Líder sindical del Infonavit destruye bandera del orgullo gay sólo porque no le gusta

En las instalaciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se colocó una bandera gay para conmemorar el mes del orgullo LGBTI+, pero eso no le gustó al líder sindical Rafael Riva Palacio Pontones.

En un video se puede ver al personaje antes mencionado dando un discursó del por qué no quiere ese símbolo en el lugar donde trabaja, por eso es que junto con otros colaboradores rompieron la bandera.

“Esto es indigno… Que no me vengan que es el día de esto, que es el día de lo otro, que es el día del más allá. Esto nos identifica a todas y a todos… Disculpen si a alguien estoy molestando con esto, pero no podemos, yo en lo particular y un grupo de compañeras y compañeros no lo podemos permitir, y cuantas veces lo quieran poner tantas veces lo vamos a quitar”, expuso.

Líder del Infonavit ve odio

Los hechos fueron denunciados por el titular del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, quien calificó tal acto como homofóbico y una barbarie en pleno 2024.

“El líder sindical de nuestra Institución @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo. Después de 5 años, es la primera vez que llega a este punto. Hace unos días, el 17 de mayo, en el marco del día contra la discriminación contra la población LGBT, hablaba del orgullo que es ser gay y poder dirigir una institución como el Infonavit, y desde acá contribuir a la ampliación de los derechos y promover la inclusión en todas sus facetas”, señaló.

Condena Infonavit acto de homofobia

Más tarde, fue el mismo Infonavit que publicó un comunicado donde afirmó que reprueba los actos de odio, discriminación e intimidación hacia la comunidad LGBTI+ por parte del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la dependencia.

“Los actos contrarios a nuestra normativa serían denunciados conforme a lo que se estipula en el marco institucional, sin perjuicio de las medidas y posicionamiento que emitan el Comité de Igualdad y No Discriminación, y la Red por la Diversidad, y las acciones ante las instancias competentes que haya lugar. Además, la Administración tomará las acciones conducentes para garantizar la seguridad de todas y todos los integrantes de la comunidad LGBTI+ que trabajan en el Infonavit”, finalizó.

Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación.

Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación.

