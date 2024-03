La LCDLF4 exige expulsar Anette Cuburu por promover el Odio hacia las mujeres

La conductora Anette Cuburu de “Venga la Alegría” se vio envuelta en una gran polémica la noche de ayer por los comentarios que realizó, fuera de lugar en el reality show en La Casa de los Famosos 4.

El actor mexicano hizo comentarios homofóbicos contra 'La Divaza' y la conductora Anette Cuburu apoyó al actor justificando su estancia en el reality, el actor ha sido señalado de promover un discurso de odio hacia las mujeres y la comunidad LGBTQ+.

Anette Cuburu y su posición con respecto a Alfredo Adame y "La Divaza" para ser parte de los panelistas de La Casa de los Famosos, emitió su opinión acerca del confrontamiento entre Alfredo Adame y "La Divaza", de 25 años, informando que "no tiene nada que ver, Telemundo está contratando a las estrellas para un reality show y tiene todo el derecho de contratar a las estrellas que hay en nuestro país y Estados Unidos".

La conductora expreso que el actor Alfredo Adame es conocido por su participado en más de 50 telenovelas, se realizó un estudio y casting, tomando en cuenta al público quien decide qué quiere ver y a quiénes quiere ver en televisión. "No es que 'La Divaza' pueda decir quién está dentro de la casa, lo decide el público".

Mientras la conductora, Anette Curubu, fue interrumpida por José Gregorio Santos Terrasi, conocido como "La Jose", quien es amigo de "La Divaza". Expresando que Alfredo Adame es una "estrella misógina", así que expuso que Telemundo "está contratando estrellas misóginas".

Sin embargo, la reacción de los Fans de LCDLF4 no se hicieron esperan explotando en contra de la conductora Anette Cuburu y exigieron su cancelación del reality show.

Los comentarios de los fans de “LCDLF4“, Aquí tienen a: Alfredo Adame un hombre misógino, violento, homofóbico y Telemundo Anette Cuburu y Jimena Gallego, personas que protegen y defienden a ESTE TIPO DE PERSONAS”, se lee cientos de comentarios en contra de la conductora.

Mientras que la conductora Anette Cuburu compartió una historia, sin mencionar directamente la controversia de la situación, deja un mensaje como una indirecta a la campaña de cancelación en su contra promovida por usuarios de X (antes Twitter): “Si no me hace más feliz, más rica o mejor persona, no me interesa

Lunes 4 de marzo de 2024 se llevará a cabo la gala de eliminación. Luego de que Lupillo Rivera salvó a Ariadna Gutiérrez, la terna de nominados quedó integrada por: Sylvia Ivonne del Valle Saenz ‘La Bronca’, Roberto Mora ‘Robbie’, Pedro Figueira ‘La Divaza’ o Daniela Alexis Barceló ‘La Bebeshita’.

