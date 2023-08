'La Isla Desafío en Turquía': Alejandro Lukini devela sorpresas previo al estreno

La espera ha terminado. Este 28 de agosto, a las 20:30 horas, en Azteca Uno, finalmente regresa uno de los realities más atractivos de la televisión: La Isla Desafío en Turquía.

Su sexta edición fue en 2017, así que en este 2023 veremos la séptima entrega con maravillosas locaciones desde la lejana Turquía, que pondrán al límite a los 18 participantes de los tres equipos: Los Desconocidos, Los Intensos y Los Rebeldes. Ellos estarán luchando por la supervivencia y el ganador se llevará dos millones de pesos.

El conductor de este reality show no podría ser otro que Alejandro Lukini, quien ha estado al frente de todas las temporadas y vuelve con más pasión.

RÉCORD platicó con el conductor, quien nos comparte detalles de este ansiado estreno.

Los participantes luchan contra el clima

Lukini nos compartió su sentir ahora que finalmente llegó el estreno de La Isla: “Todos estamos muy contentos y entusiasmados con el inicio de esta séptima temporada. El público merece un gran regreso de La Isla. Estaremos grabando en 10 ciudades distintas de Turquía y sé que se van a enganchar”.

“Por ahora estamos en una zona semidesértica, con muchísima arena levantándose, un sol abrasador muy fuerte de casi 40-45 grados de temperatura. Los participantes están sufriendo por estas temperaturas tan altas y yo también, pero está muy bien, es parte de la aventura”, explica Alejandro Lukini.

La última temporada se transmitió en 2017 y Lukini sabe lo afortunado que es al regresar a la conducción del reality:

“La verdad, estoy feliz. Para mí, es una bendición que vuelva un reality después de siete años. Normalmente, salen y es muy complicado que regresen. Y aún más difícil que regrese el mismo presentador. Así que, claro que estoy agradecido. Me llena de energía y fuerza, porque eso demuestra que mi trabajo fue bueno. Por lo tanto, tengo un gran compromiso”.

Han pasado 3 semanas en Turquía

Alejandro, toda la producción y los 18 participantes viajaron a Turquía hace varias semanas y todavía no saben cuándo volverán:

“Llevamos unas tres semanas aquí y vamos muy bien. Aún no sabemos cuánto tiempo más nos quedaremos. Es complicado porque son 10 locaciones diferentes y vamos del calor al frío, y estamos en movimiento constante. Estamos muy contentos con nuestro trabajo, es muy interesante. Hay mucho contenido en el reality y todo va de manera extraordinaria”.

Respecto a la experiencia de grabar en el extranjero, para Lukini el mayor reto ha sido el idioma: “Turquía es un país imperial, milenario, con una cultura fascinante, una comida extraña pero deliciosa, y una música increíble. La verdad es que nuestro único problema aquí es el idioma, ya que todos hablan turco y casi nadie habla español; un poco de inglés, pero a veces puede complicarse, aunque nada que no podamos resolver”.

Cuando le preguntamos si llevó algún objeto que lo acompañara en esta aventura, nos contó: “Sí, traigo un brazalete en mi mano derecha que he usado en todas las temporadas de La Isla. Lo llevé en el primer capítulo y es un brazalete que me ha acompañado, es mi amuleto”.

Sobre el look que eligió para esta temporada, Alejandro nos dijo: “Bueno, mi look cambia mucho y la vestimenta depende del clima, pero mantengo barba, sobre todo para protegerme del sol. Ahora entiendo por qué en los países árabes se dejan barba, ya que el calor les ayuda a mantener su piel saludable. Y mi pelo tiene un corte que me hice antes de venir, me verán con el pelo más platinado, con un toque más maduro”.

“Me encanta generar controversia”

Sobre si cree que habrá mucha controversia, considerando que hay participantes como Carlos Trejo o el actor Armando Araiza, comentó:

“Nuestro equipo de casting hizo un trabajo perfecto. Hicieron una selección que genera chispas y eso es la realidad. La Isla tiene la parte física, las pruebas, los desafíos, pero también tiene esa dimensión detrás de las pruebas, y están enzarzados en ello. Aunque solo han pasado pocos días, ya hay muchos roces”.

“Estoy feliz porque me encanta crear controversia para que surjan comentarios sobre todo lo que sucede en la playa. Ese es mi trabajo: sacar lo mejor y lo peor de cada participante”, dijo Lukini.

Acerca de si valió la pena esperar tantos años para la séptima temporada de La Isla, nos respondió: “Sí, La Isla es el pionero en reality de aventuras en México. Marcó un hito en cuanto a reality de aventuras. Entonces, creo que fue un buen descanso después de seis temporadas, pero fue un acierto muy importante para que la gente lo vuelva a desear. Y sucedió, volvió y la gente lo pedía mucho. Y hoy estamos esperando que el público lo disfrute”.

Lo que debes saber de La Isla Desafío Turquía

-El formato se mantiene: tres equipos luchan por la supervivencia y según ganen o pierdan los retos, vivirán en playa baja, media o alta.

-El ganador se llevará dos millones de pesos.

-Habrá 50 capítulos y el mayor atractivo serán las increíbles locaciones en Turquía.

-Entre los participantes famosos se encuentran: la influencer Brenda Zambrano, la boxeadora Jackie Nava, la actriz Julieta Grajales, el actor Armando Araiza, el creador de contenido César Doroteo, Carlos Trejo, ‘El Cazafantasmas’, Julio Camejo, Irving Peña, la conductora Natalia Valenzuela y la influencer Alexia García, entre otros.

