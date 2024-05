La CIJ rechazó las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador

La Corte Internacional de Justicia rechazó la petición de México sobre medidas provisionales en la demanda contra Ecuador por la irrupción en su Embajada en Quito.

“Por unanimidad, la Corte encuentra que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante el Tribunal, no son tales como para requerir de estas medidas”.​

La Corte Internacional de Justicia ha dado prioridad al tratamiento de las medidas provisionales en la demanda presentada por México, tras el ingreso de la Policía a la Embajada para detener al exvicepresidente de Ecuador. Aún se aguarda el fallo definitivo, cuya fecha no ha sido comunicada. El gobierno ecuatoriano ha recibido con satisfacción la decisión de la CIJ.

“La decisión unánime de la Corte Internacional de Justicia de rechazar la solicitud de México confirma el carácter innecesario de la solicitud. La solicitud de México se hizo sin tener en cuenta las repetidas seguridades del Ecuador de que brindaría plena protección y seguridad a los locales, bienes y archivos de la Embajada de México, y que permitiría a México retirar todas esas propiedades de los locales y residencias privadas de sus agentes diplomáticos. Ecuador mantiene su posición” Se puede leer en el texto.

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Celorio Alcántara, expresó su satisfacción con la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia.

“Si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando que es: un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones; y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora porque, si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad ante el mundo. Nos sentimos muy satisfechos con este resultado” comentó el consultor jurídico de la SRE.

¿Qué eran las medidas que pedía México?

El Gobierno mexicano pidió a Ecuador medidas para proteger su residencia diplomática y archivos internos, así como garantías de no nuevas acciones. Ecuador demandó a México por dar refugio a Glas, detenido por corrupción y alegando persecución política. Aún no se han fijado fechas para las audiencias en la CIJ.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JORGE ÁLVAREZ MAYNÉZ CAYÓ DE UN TEMPLETE DURANTE UN ACTO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN