Kim Hyun-joong en concierto en México: ¿Cuándo, dónde, precio de boletos?

Kim Hyun Joong, famoso por su papel en el drama coreano 'Boys Over Flowers' y su carrera en el grupo de k-pop SS501, anunció que volverá a México en 2024 con su gira 'The Last Dance'.

En junio de 2011, Kim Hyun Joong hizo su debut en solitario con el álbum 'BREAKDOWN'. Actualmente, se encuentra trabajando en su propia música bajo su sello discográfico HENECIA MUSIC, enfocándose en el género del rock.

Kim Hyun Joong anuncia concierto en México

Kim Hyun Joong, cantante, compositor y actor de 37 años, ofrecerá dos conciertos en el Auditorio BB de la CDMX los días 6 y 7 de julio como parte de su tour 'The Last Dance'. La promotora HAVE FUN TOGETHER dará a conocer más información sobre precios y boletos próximamente.

2024 KIMHYUNJOONG CONCERT 'THE LAST DANCE' 06, 07 July 2024

MEXCIO CITY, Auditorio BB 26, 27 July 2024

TOKYO, LINE CUBE SHIBUYA Stay tuned for more details!#Kimhyunjoong #last #dance #concert #HAVEFUNTOGETHER pic.twitter.com/gAhMd3oG2m — HAVE FUN TOGETHER (@HFT_official_) April 26, 2024

Precio de los boletos del concierto de Kim Hyun en México

VVIP - $4,400

VIP - $3,400

PLATEA - $1,650

GRADAS - $1,350

