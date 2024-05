The Killers anuncia segunda fecha en CDMX: ¿Cuándo, dónde y precio de los boletos?

Después de vender todas las entradas para su concierto en el Foro Sol, ¡The Killers han anunciado una segunda fecha en la Ciudad de México! Así es, podrás disfrutar de su música no solo el 5 de octubre, ¡sino también el 6 de octubre! ¡Prepárate para más acción y diversión con Brandon Flowers y compañía!

The Killers abre segunda fecha en CDMX

¡Atención fans de The Killers! La banda de Brandon Flowers, Ronnie Vannucci, Dave Keuning y Mark Stoermer nos sorprende con una noticia increíble: ¡no solo estarán el próximo 5 de octubre en la capital, sino también el 6 de octubre! Esta nueva fecha se suma a las ya anunciadas en Guadalajara, Monterrey y Querétaro. Así que si te quedaste sin boleto en alguna de esas ciudades, ¡esta es tu última oportunidad para verlos en vivo!

Y no olvidemos que esta gira es especial, ya que The Killers está celebrando 20 años de éxitos. Así que prepárate para un espectáculo increíble donde seguro tocarán todos sus hits como “When You Were Young”, “Somebody Told Me”, “Human”, “Read my Mind” ¡y muchas más! ¡No te lo pierdas!

Precio de los boletos para concierto The Killers en CDMX

La venta de boletos para la segunda fecha de The Killers comenzará antes de lo previsto. El 14 de mayo será exclusiva para fans y clientes Beyond, el 15 de mayo para clientes Priority, el 16 de mayo para tarjetahabientes Citibanamex, y el 17 de mayo se abrirá la venta al público en general.

Gral A $2,659.50

Gral B $1,439.50

Naranja A $2.903,50

Verde B $2,171.50

Naranja B $1.805,50

Verde C $1,195.50

Naranja C $829.50

Presentado por @Citibanamex: The Killers agrega segunda fecha en CDMX para celebrar su increíble discografía de 20 años.#PreventaCitibanamex: 16 de mayo.

Venta general a partir del 17 de mayo.

¿Quién es The Killers?

The Killers es una banda de rock alternativo originaria de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. La banda se formó en 2001 y está compuesta por el vocalista Brandon Flowers, el guitarrista Dave Keuning, el bajista Mark Stoermer y el baterista Ronnie Vannucci Jr. Han alcanzado gran éxito internacional con su estilo distintivo que combina influencias del rock, el pop y el new wave. The Killers es conocida por éxitos como "Mr. Brightside", "Somebody Told Me", "When You Were Young" y "Human", entre otros. A lo largo de su carrera, la banda ha lanzado varios álbumes exitosos y ha realizado giras mundiales. Su música ha sido aclamada por la crítica y ha ganado numerosos premios y reconocimientos.

