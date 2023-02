Karely Ruiz reaccionó a ‘huevazos’ en carnaval: ‘Yo no me meto con nadie, fui a hacer mi jale’

La modelo Karely Ruiz fue atacada con ‘huevazos’ durante el Carnaval de Guaymas. La influencer por fin rompió el silencio y habló sobre la polémica.

A través de su espacio oficial en Facebook Karely Ruiz dijo: “Me tiran, me agreden, ¿qué más sigue? Yo no me meto con nadie, yo fui a hacer mi jale y ya. Sí me pagaron por saludar, por estar en el carnaval y listo”.

Por otro lado, quien es famosa en OnlyFans respondió a las críticas sobre que la Marina la resguardó.

“Si lo hacen es porque hay mucha gente intensa y pueden ocurrir accidentes. Aparte, yo pago para que me cuiden”, concluyó.

Pese a haber sido impactada por varios huevos, Karely Ruiz no fue dañada con gravedad, pero sí tuvo que suspender su recorrido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KARELY RUÍZ FUE RECIBIDA CON 'HUEVAZOS' EN CARNAVAL DE GUAYMAS Y ESCOLTADA POR LA SEMAR