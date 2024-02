Julio Iglesias llega a Netflix: Hablará de su vida como abogado, futbolista del Real Madrid y cantante

La sorpresa que hoy soltó Netflix fue el anuncio de la serie que hará del cantante español Julio Iglesias.

“Leyenda. Icono. Truhán. Universal. La serie de ficción sobre la vida de Julio Iglesias llegará próximamente, solo en Netflix”, anunció la plataforma de streaming.

Julio Iglesias pensó mucho en llevar su vida a la pantalla

Ante la noticia de Netflix, el intérprete de ‘Me Olvide de Vivir’ y ‘Con la Misma Piedra’ dijo que pensó dos veces antes de decir que sí a la producción de su vida, pero quiere aclarar los chismes en su contra.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix", afirmó.

El español dijo en un comunicado que Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de la plataforma, lo convenció de que ellos realizarían un buen trabajo.

Netflix reflejará un Julio Iglesia lejos del escenario

Diego Ávalos, vicepresidente de Netflix, destacó que la producción que realizarán, la cual no tiene fecha de estreno, reflejará a un Julio Iglesias lejos de los escenarios.

“Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta”, expuso.

La trama abordará la vida del español en la década de los 70, cuando se encaminaba como abogado, su paso por el Real Madrid como futbolista juvenil y después su carrera como artista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SI NO RENOVASTE TU TARJETA DE BIENESTAR, AÚN PUEDES HACERLO; TE DECIMOS CÓMO Y DÓNDE