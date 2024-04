Joven rescata a dos mujeres de un accidente en la carretera Mérida-Progreso

En pleno Viernes Santo se registró un accidente en la carretera Mérida-Progreso, que dejó como saldo dos personas fallecidas tras ser consumidas por el fuego al quedar atrapadas en el auto en el que viajaban; hay tres heridos más.

Lo primeros reportes indican que el chofer del vehículo aparentemente se quedó dormido y se salió de la ruta a la altura del Kilómetro 22 y se fue contra un poste de luz, pero antes dio varias volteretas lo que dejó inconsciente a los otro cuatro pasajeros que viajaban con él.

Persona rescata a los tripulantes

Un ciudadano de Mérida que pasaba por el lugar, al ver el accidente, decidió detener su camino para bajarse ayudar pues las personas estaba atrapadas dentro del auto que se empezaba a incendiar.

La persona cuenta que sólo pudo rescatar a dos mujeres que venían en la parte de atrás, pero por el piloto y la copiloto ya no pudo hacer nada, hecho que lamenta demasiado.

“Paso en la carretera Mérida-Progreso, me siento muy nervioso, hoy fue un día impactante para mí. Hice lo que pude, sólo pude sacar a dos muchachas del vehículo, la pareja que estaba adelante no pude sacarlos, estaban conscientes pero el fuego agarro más fuerza y no me permitió sacar a la pareja, en verdad hice lo que pude”, detalló por redes Jos Valle junto a varias fotos del momento.

Lo califican como héroe

Las investigaciones indican que las personas presuntamente venían de una fiesta porque registraban aliento alcohólico unos tripulantes, pero al momento del accidente solamente una persona pudo salir por su propio pie mientras las otras cuatro quedaron atoradas.

En ese momento es cuando Jos Valle entró en acción y tuvo que romper las ventanas para sacar a las mujeres de la parte de atrás sin importarle que se lastimara la mano y quedara lleno de sangre.

Al respecto, la gente que lo sigue y algunos otros curiosos que fueron a su página de Facebook lo llamaron un “héroe”.

