Israel Jaitovich sí hará segunda temporada de El Junior: El Mirrey de los Capos

Con una carrera de más de 30 años en la comedia que lo ha llevado a ser un pilar en la televisión abierta, Israel Jaitovich ahora logra grandes resultados en la TV de cable, al frente del Canal Distrito Comedia, al que ha convertido en el más exitoso, por encima de gigantes como Sony.

Hoy, a sus 54 años, el actor, escritor, productor y director está feliz por el éxito de su serie El Junior: El Mirrey de los Capos, una parodia que ha superado sus expectativas.

Sobre esto y sus planes a futuro, el genial comediante platicó con RÉCORD.

Recientemente, se transmitió el último capítulo de El Junior: El Mirrey de los Capos, y obtuvo altos niveles de audiencia.

“Ya terminamos la primera temporada; fueron 16 capítulos que pasaron por Distrito Comedia. Tuvo un éxito increíble que no esperábamos; estuvimos un 200% arriba”.

Jaitovich compartió que “la serie llegó para quedarse”. Luego de su éxito, El Junior... se va a reestrenar de lunes a viernes, a las 10:30 de la noche, y próximamente llegará a la plataforma Vix.

El reto de producir El Junior: El Mirrey de los Capos

En una industria en donde las series del narco han definido un estilo, Jaitovich confiesa que fue un reto hacer una parodia sobre el entorno y personajes del hampa:

“Entendí que era un poco complicado dar a entender que nosotros estamos haciendo una parodia de las narco-series. Es como agarrar algo que ya existe para darle otro propósito. Creo que la gente entendió muy rápido lo que estábamos haciendo”.

Opina que el talento de su elenco de actores más la producción ayudó a que el público entendiera el concepto y se enganchara a la historia.

El Junior: El Mirrey de los Capos ha sido uno de los proyectos más demandantes para Israel Jaitovich, quien revela que la producción del proyecto le llevó dos años.

“Me gusta saber que no nos equivocamos al hacer una parodia de este género de series muy famosas. Nos gustó el hecho de que usamos el humor para poder parodiar correctamente este estilo de series. Es una serie que estuvimos preparando mucho tiempo: que escribimos en medio de un año y que grabamos también en medio de un año, y un año de post producción para darle muchos detalles. Al final, fue un trabajo de dos años que no fue nada fácil”.

Para la segunda temporada vendrán muchos invitados

“Sin duda va a ser más fuerte que la primera. Vendrán muchos invitados, muchos personajes y como pudimos ver, todos los personajes terminan en la cárcel, entonces será algo muy interesante”.

La confirmación de una segunda temporada es una noticia que los fans de la serie esperaban desde la transmisión del último capítulo de la primera temporada; sin embargo, Jaitovich adelanta que llevará tiempo producirla:

“Llevará más tiempo que la primera, más de lo que yo quisiera, porque tengo un par de proyectos pendientes: un programa de sketches y también un programa tipo talk show, de debate, pero con humor además de una película. En octubre grabo uno y otro en diciembre. Tenemos que cerrar las condiciones para realizar esta segunda temporada, que tal vez estaremos grabando el año que entra”.

Lleva 4 años al frente de Distrito Comedia

Sobre su faceta como directivo de Distrito Comedia, el comediante compartió que ha sido una experiencia de éxito y aprendizaje: “Ha sido un trabajo muy alentador y gratificante. He estado trabajando desde hace 4 años ahí. Lo hemos mantenido como uno de los canales con más rating; es el canal número uno a nivel nacional entre los 200 canales que existen”.

Y continúa: “Aunque algunos canales parezcan grandes, como Sony, la verdad es que el número uno en México es Distrito Comedia. Afortunadamente, para nosotros, lo único que demuestra eso es que somos gente que ha hecho comedia desde hace muchos años. No nos desviamos de nada y nos gusta hacerlo. Si eres disciplinado y sabes capitalizar con eso, te irá muy bien. Me ha ido muy bien con ellos; parte de esa confianza es por el apoyo que le dieron a la serie”.

Ahora que están tan de moda los realities, no descarta intentar uno pero con comediantes: “Yo creo que todo lo que tenga que ver con humor debe tener una oportunidad. Y por qué no hacer uno parecido al reality de ahora, pero con puros comediantes”.

Por ahora está feliz en lo que hace y no extraña la televisión abierta: “Tal vez lo que más extrañaría es crear, pero para mí la plataforma (el canal) es como un lienzo en el que puedes pintar. Para mí, Más Noche fue un gran proyecto; estuvo por más de 16 años, pero teníamos que seguir el mismo formato por muchos años, por lo que hacer algo nuevo es muy padre. Llegó un punto en el que ya no sabía qué hacer y no tenía con qué explorar. "Más Noche" me quitaba mucho tiempo, así que hago mucho más haciendo las series y la película”.

Para finalizar, nos habló sobre su nueva afición ¡a volar!

“Desde la pandemia dejé de correr profesionalmente; a veces sí lo hago, pero no a nivel profesional. Ahora no corro autos, pero estoy volando aviones”, finalizó.

