Hoteleros quieren prohibir las bandas musicales en playas de Mazatlán porque se ve “chafa”

La tradición de escuchar bandas musicales en las playas de Mazatlán, Sinaloa pronto podría terminar, pues hoteleros buscan que se prohibida esta práctica, argumentando el ruido que hacen y que afecta principalmente a los turistas extranjeros.

La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán ha respaldado el movimiento impulsado por la concesionaria 'Camino al Mar', el cual inició con un anuncio que colocó en sus instalaciones en donde se recordaba a los turistas locales y sus habitantes que “está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa, frente al condominio 'Camino al Mar'”.

En la misma línea, Ernesto Coppel Kelly, propietario de la cadena de hoteles Pueblo Bonito, también pidió que se detenga la presencia de bandas musicales en las playas de Mazatlán, al considerar que esto afecta la imagen del puerto sinaloense.

“No podemos permitir un momento más este escándalo. A mí me gusta la música de banda, pero son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas, no dejan descansar a la gente. Yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen 'no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y ruido', eso provoca que tengamos una proyección de destino turístico chafa”, comentó en un video que subió a redes sociales.

Autoridades buscan evitar conflicto entre hoteleros y músicos

Ante esta situación, Édgar Gonzalez Zataráin, alcalde de Mazatlán, busca evitar problemas entre hoteleros y músicos, asegurando que no se trata de sacar de las playas a las bandas norteñas, sino encontrar espacios y horarios para que puedan trabajar sin afectar a los turistas.

“Todo mundo tiene derecho a trabajar y los de las bandas tienen derecho a trabajar. No se trata de quitarlos, yo no abogo por eso y yo no estoy de acuerdo en eso, hay que ayudarles pero ordenarlos”, mencionó el alcalde, sin que hasta el momento haya un acuerdo entre ambas partes.

