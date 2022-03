Hollywood detuvo estreno de 'The Batman' y otras producciones en Rusia tras ataques a Ucrania

Warner Bros. detuvo el estreno de The Batman en Rusia apenas unos días antes de su debut en los cines de ese país, luego que Hollywood decidió congelar los planes de distribución tras la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin.

Warner Bros., The Walt Disney Co. y Sony Pictures dijeron el lunes que “pondrían en pausa” el estreno de sus películas en Rusia. Cada estudio tiene grandes estrenos internacionales programados para las próximas semanas. The Batman, una de las cintas más esperadas del año, se estrena el viernes en Estados Unidos y muchos territorios de ultramar que incluían Rusia.

“A la luz de la crisis humanitaria en Ucrania, WarnerMedia está poniendo en pausa el estreno de su largometraje 'The Batman’ en Rusia”, dijo un portavoz del estudio en un comunicado. “Continuaremos monitoreando la situación a medida que evolucione. Esperamos una resolución rápida y pacífica de esta tragedia”.

El anuncio de Warner Bros. llega poco después de que The Walt Disney Co. tomara una decisión similar el lunes. El estudio planeaba estrenar Turning Red de Pixar en Rusia el 10 de marzo. Esa película irá directamente a su servicio de streaming Disney+ en Estados Unidos

Luego que Disney y Warner Bros. hicieran sus anuncios, Sony hizo lo mismo.

“Dada la acción militar en curso en Ucrania y la incertidumbre resultante y la crisis humanitaria que se desarrolla en esa región, haremos una pausa en nuestros estrenos cinematográficos planificados en Rusia, incluido el próximo estreno de 'Morbius'".

Hollywood cambió sus planes en Rusia el lunes por la noche, a medida que aumenta la presión mundial para romper los lazos comerciales con el país por la guerra en Ucrania. El sábado, la Academia de Cine de Ucrania pidió un boicot internacional a la industria cinematográfica rusa.

