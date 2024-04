Hipopótamo mexicano que fue enviado a Japón decían que era macho, pero resultó hembra

Una historia que le está dando vuelta a las redes sociales es la del hipopótamo Gen-chan, quien fue enviado de México a Japón asegurando que era macho, sin embargo, después de 12 años desde su nacimiento y un estudio de ADN, se descubrió que en realidad se trata de una hembra.

En 2017, esta mamífero semiacuático dejó el parque Africam Safari de Puebla para irse a vivir al zoológico de Osaka, en Japón, asegurando que se trataba de un macho, en ese entonces de 5 años de edad.

Sin embargo, ya estando en el país del sol naciente, los encargados del zoológico no podían creer que el animal fuera macho, ya que su comportamiento no lo reflejaba, pues no cortejaba a las hembras ni marcaba su territorio esparciendo sus excrementos con un peculiar movimiento de cola, como lo hacen este tipo de especies.

Ya que tampoco los guardias del lugar pudieron detectar visualmente el sexo de la hipopótamo y acercarse a este tipo de animales representa un riesgo alto, se decidió recurrir a un estudio de AND para comprobar su género, llevándose la sorpresa de que no era un macho como se creía, sino una hembra.

“Por eso solicitamos un test ADN a una institución externa, y el resultado mostró que se trataba de una hembra", anunció el zoológico de Osaka y haciendo de esta noticia una tendencia en redes sociales.

