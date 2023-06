Hermanos de Wendy Guevara sí la ven ganando LCDLF

Erika, quien tiene 40 años y es la mayor; y Paco, de 31, quien es el tercero, hablaron de esta reciente polémica y de paso balconearon a la que definieron como el alma de su casa. Ahora que corre el rumor de que Wendy Guevara no llegará a la final de “La Casa de los Famosos México” , conversamos con dos de sus cuatro hermanos., quien tiene 40 años y es la mayor; y, de 31, quien es el tercero, hablaron de esta reciente polémica y de paso balconearon a la que definieron como el alma de su casa.



Es difícil hablar de Wendy sin detenerse en las adversidades que ha superado en su vida. Paco recordó la dura infancia que tuvieron los 5 hijos de don Francisco y doña Fabiola: “Nuestra niñez fue difícil. Yo soy mayor que Wendy por un año y cachito y de chicos nos peleábamos mucho. Por ejemplo, cuando llegaban los Reyes Magos siempre había un letrero para los dos que decía ‘compartan’ y eso nos molestaba”.

No cree que Wendy abandone el reality

Hace unos días se filtró una supuesta lista con los finalistas de “La casa de los Famosos”, donde se aseguraba que Wendy ni quiera llegaría a la final debido a que dejaría la casa por decisión propia.

Respecto a esta filtración, fue contundente: “Dudo que se salga, además ella firmó un contrato y no creo que sea tan sencillo salirse de la casa”.

Su cuñado no le cae bien

Paco también habló del galán de Wendy, el cantante venezolano Marlon, quien es tachado por los fans de la influencer de ser un interesado: “Me acabo de pelear con él en Facebook y la neta, no me cae bien, y se lo digo en su cara. Cuando viene a León no saluda a nadie. Pero bueno, ella está enamorada”.