Hell and Heaven: ¿Slipknot cambió de baterista tras el festival de metal?

La presentación de Slipknot dentro del festival Hell and Heaven resultó mejor de lo que se esperaba, pese a los contratiempos que se registraron el pasado viernes y la cancelación de muchas bandas.

Pero en lo que cabe, el show que dio la banda estadounidense resultó todo un éxito y sus fanáticos quedaron contentos.

Pero al otro día, el grupo sorprendió a sus fans al anunciar la salida Jay Weinberg, luego de que estuvo trabajando con ellos por una década.

Slipknot agradece el trabajo de Jay Weinberg

Por medio de un comunicado, Slipknot mencionó que nadie podrá sustituir el trabajo que hizo el músico en la batería, pero debido a diferencias artísticas, era mejor que Jay tomara su camino a parte.

“Nos gustaría agradecer a Jay Weinberg su dedicación y pasión durante los últimos 10 años. Nadie podrá reemplazar nunca el sonido, el estilo o la energía originales de Joey Jordison, pero Jay honró las partes de Joey y contribuyó a los tres últimos álbumes y nosotros, la banda y los fans se lo agradecemos”, explicaba la banda.

Además, en la misiva daban a entender que la relación con el baterista ya no era del todo buena y que mejor lo separan del grupo porque “como siempre, Slipknot tiene la intención de evolucionar. La banda ha decidido tomar una decisión creativa y separarse de Jay. Le deseamos a Jay todo lo mejor y estamos muy emocionados por lo que nos depara el futuro”.

¿Se arrepiente de 'correrlo'?

El comunicado de Slipknot dejó atónitos a muchos y los comentarios no se hicieron esperar reclamando a la agrupación la salida de Jay.

Pero ante las quejas, la banda decidió bajar su misiva de las redes sociales, lo que desconcertó más a los fanáticos, pues ya no saben sí lo 'corrieron' o no. Y hasta el momento, tanto el músico como el grupo ya no han dicho nada.

Cabe recordar que Weinberg se unió a Slipknot en 2014 en sustitución de Joey Jordison, quien batallaba con sus adicciones. Pero en 2021, el exbaterista falleció en su casa, al parecer por la enfermedad que padecía llamada mielitis transversa aguda.