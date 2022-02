Hander, el único rapero que ascendió dos veces a la FMS España

El rapero español Hander, participante de FMS España, pasó por el canal de Twitch de RÉCORD para hablar de su camino de vuelta a la liga, sus expectativas, su carrera musical y mucho más.

El recién ascendido a la liga profesional de Freestyle más competitiva del mundo empezó por recordar que no es la primera vez que asciende, pues en 2017, cuando se creó la liga, él fue uno de los 10 participantes originales, pero sólo él y Errece fueron por ranking y no por ‘dedo’; además de que reveló lo dificil que fue el último ascenso por el tema de la pandemia.

“Fue un ascenso duro y raro, pero sobre todo raro porque para clasificarte a todas las nacionales debías hacerlo por Discord, las batallas eran online y todos sabemos que hay un segundo de diferencia, hay lag, no se escucha bien; pero finalmente lo conseguimos”, destacó Hander, quien ha sido la única persona que ha ascendido dos veces.

El MC valenciano también señaló la diferencia más clara entre la primera temporada de la FMS y la actual (quinta). “El tema profesional (es lo que más ha cambiado), pero no solo el tema de producción, imagen y sonido; pero sobre todo la profesionalización en nosotros mismos.

“Yo me acuerdo que cuando fuimos a la primera jornada de la primera FMS de la historia para nosotros era un evento más, no sabíamos que se iba a crear lo que se creó y la evolución ha sido increíble”, dijo Hander remarcando como Urban Roosters y la FMS han vuelto el circuito competitivo de batallas una manera de vivir.

También nos comentó sobre sus otras dos de sus grandes pasiones, el futbol y los videojuegos, y hasta jugó con la posibilidad de hacer pruebas con los Pumas de la UNAM en caso de venir a México. “Si voy a la internacional de México este año tengo que conseguir hacer las pruebas con los Pumas y que digan ‘este hombre podría ser jugador de este equipo’”, además de hablar de la posibilidad de participar en cualquier evento de esports que organice RÉCORD.

Por último, nos comentó que este año desea retomar la música, pues el ascenso a FMS lo alejó mucho de esta y quiere volver a sacar material, hablando de colaboraciones señaló que su colaboración soñada por lo que estos representan para él, sería con Natos Y Waor.

“Voy a volver a sacar música porque ya llevó tiempo que no he sacado nada porque no tenía tiempo para sacar música. Ya estoy maquinando un par de canciones”, mencionó Hander.

