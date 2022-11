Guillermo del Toro fue condecorado con doctorado honoris causa por la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le otorgó el doctorado honoris causa a Guillermo del Toro. Incluso el director entonó su primer ‘Goya’.

La Máxima Casa de Estudios reconoció al cineasta de El Laberinto del Fauno por su amplia y destacada trayectoria en el séptimo arte. Asimismo, se le reconoció por su impulso al arte en país, pues cabe recordar que impulsa a algunas academias artísticas.

El primer ¡#GOYA! de Guillermo del Toro, quien recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional. Míralo en el video de #UNAMGlobalTV. pic.twitter.com/QRyZwamgoa — UNAM (@UNAM_MX) November 17, 2022

Del Toro estuvo agradecido en todo el momento y hasta bromeó. “Nunca me habían puesto capita y gorro y la verdad es que mi temor era que no me quedaran”, comentó para UNAM Global.

“Es una sensación muy bonita recibir el honoris causa de la Universidad, que es y ha sido siempre parte integral del alma de la cultura mexicana”, agregó Guillermo del Toro.

Durante la ceremonia de reconocimiento entonó su primer ‘Goya’. El realizador destacó que lo había oído, pero nunca tuvo la oportunidad de pronunciarlo como lo hizo en este momento.

